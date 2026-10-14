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सहारनपुर: अरबीन हत्याकांड पर गंगोह में हंगामा, कोतवाली घेराव के दौरान पुलिस ने भांजी लाठियां, सांसद इकरा हसन पहुंचीं
सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के गांव कल्लरहेड़ी में अरबीन चौहान हत्याकांड को लेकर बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। घटना की सूचना पर कैराना सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए तीन दिन का समय मांगा। आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांत हुआ।
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