फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Arbeen Murder Case: Kotwali besieged and police resorted to lathi-charge and MP Iqra Hasan also arrived

अरबीन हत्याकांड: कोतवाली को घेर उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने लाठियां भांजी; सांसद इकरा हसन के बाद मामला शांत

Wed, 14 Oct 2026 02:55 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, गंगोह (सहारनपुर)
अमर उजाला नेटवर्क, गंगोह (सहारनपुर) Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 14 Oct 2026 02:55 PM IST
सार

गंगोह कोतवाली में अरबीन हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया। इस दौरान पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं।

विज्ञापन
Arbeen Murder Case: Kotwali besieged and police resorted to lathi-charge and MP Iqra Hasan also arrived
अरबीन हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गंगोह कोतवाली क्षेत्र के गांव कल्लरहेड़ी में हुए चर्चित अरबीन चौहान हत्याकांड ने बुधवार को उग्र रूप ले लिया। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। 

विज्ञापन


इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कैराना सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन सहित कई दिग्गज नेता मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों द्वारा 3 दिन में निष्पक्ष कार्रवाई और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद ही मामला शांत हो सका।
विज्ञापन


बता दें कि शनिवार की देर रात कल्लरहेड़ी गांव में स्थित एक टायर फैक्ट्री से धुआं निकलने की बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते दूसरे पक्ष के दर्जनों लोगों ने हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में अरबीन चौहान की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक आरोपी पुलिस हिरासत में उपचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस कार्रवाई और वादी बदलने को लेकर बढ़ा गुस्सा
बुधवार को मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने परिजनों की जगह चौकीदार को मामले का वादी बना दिया। इसके अलावा, हत्या में इस्तेमाल किए गए मुख्य हथियारों को छिपाकर केवल लाठी-डंडे और पॉपुलर के डंडे दिखाए गए हैं। इसी से नाराज होकर परिजनों संग भारी संख्या में ग्रामीण कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए और निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे।

प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए कोतवाली पुलिस ने जबरन बल प्रयोग किया और लाठियां भांजना शुरू कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही इससे अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश और अधिक गहरा गया।

दिग्गज नेताओं का लगा जमावड़ा
लाठीचार्ज की खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद भारी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैराना सांसद इकरा हसन, विधायक नाहिद हसन, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन नोमान मसूद, हमजा मसूद, सपा नेता धर्मवीर खटाना और भीम आर्मी के महताब अली अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।


तीन दिन के आश्वासन पर माना पक्ष
नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से वार्ता की। अधिकारियों द्वारा परिजनों की मांगों पर ध्यान देने और 3 दिन के भीतर सभी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी व जांच में सुधार का ठोस आश्वासन दिया गया। आश्वासन मिलने के बाद ही परिजन और ग्रामीण शांत हुए और धरना समाप्त किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed