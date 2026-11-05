पहली बार बन रही डामर की सड़क से जगी थी उम्मीद, घटिया निर्माण ने तोड़े ग्रामीणों के अरमान

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हाथों से उखाड़ दी सड़क की परत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल एसडीएम ने मौके पर जेई भेजकर रुकवाया निर्माण कार्य फोटो संवाद न्यूज एजेंसी शाहबाद। ग्राम पंचायत मधुकर के मजरा मलपुर गांव में देश की आजादी के बाद पहली बार काले डामर की सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनका गांव भी पक्की सड़क के जरिए मुख्य मार्ग से जुड़ जाएगा और आवागमन की परेशानी दूर होगी। लेकिन निर्माण शुरू होते ही घटिया सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क की परत को हाथों से ही उखाड़कर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। ठेकेदार और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला शाहबाद तहसील क्षेत्र के मधुकर गांव के मजरा मलपुर गांव का है। यहां मंडी समिति के निर्माण खंड की ओर से करीब 700 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस सड़क के बनने से गांव शाहबाद-आसफपुर मुख्य मार्ग से जुड़ जाएगा। ग्रामीण देवेंद्र सिंह, बबलू समेत कई ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार उनके गांव में काले डामर की सड़क बन रही थी। इससे सभी को काफी खुशी थी, लेकिन ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। निर्माण में मानकों की अनदेखी होते देख ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने सड़क को हाथों से उखाड़कर निर्माण की गुणवत्ता भी दिखाई। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत एसडीएम आदेश कुमार सिंह से की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने तत्काल निर्माण खंड के जेई को मौके पर भेजा और निर्माण कार्य रुकवा दिया। एसडीएम ने बताया कि फिलहाल काम बंद करा दिया गया है। सड़क का निर्माण मानकों के अनुरूप ही कराया जाएगा। विरोध करने वालों में देवेंद्र सिंह, बबलू, पंकज, विनय चौधरी, अंकुर चौधरी, गुलजारी, त्रिभुवन समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। वर्जन मधुकर के मजरा मलपुर गांव में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। काम शुरू ही हुआ था कि मोड़ पर टेपर ज्यादा चलता नहीं है। इसलिए हाथ से काम किया जा रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। हमारे उच्च अधिकारी डीडीए प्रेम कुमार और मैं स्वयं मौके पर गया और काम को देखा। निर्माण कार्य में कोई घटिया सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। मिथ्यपाल भाटी, जेई मंडी समिति, निर्माण खंड

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