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बिलासपुर के माटखेड़ा रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर मंगलवार को दीवान सजाया गया। विभिन्न जत्थों ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया।

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