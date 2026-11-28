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बादली निवासी छात्रा शुक्रवार सुबह राजकीय इंटर कॉलेज के लिए घर से निकली थी। स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसके भाई ने स्कूल जाकर पता किया कि वह शुक्रवार को स्कूल नहीं आई थी। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर मां ने पुलिस को तहरीर दी। सीओ पंकज पंत ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और छात्रा की तलाश की जा रही है। संवाद