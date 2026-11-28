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शाहबाद के ढकिया चौकी क्षेत्र में बदायूं बॉर्डर पर स्थित खंजीपुरा गांव की देशी शराब की दुकान पर शुक्रवार शाम करीब 7:15 बजे बाइक सवार चार युवक पहुंचे थे। सेल्समैन नृपेन्द्र उर्फ पप्पू के अनुसार, युवक दुकान के बराबर में कैंटीन चलाने वाले आशीष की दुकान में घुस गए। कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक, गिलास और चिप्स बेचे जाते हैं। आरोप है कि चारों युवकों ने वहां मारपीट की। घटना के बाद एक युवक को पकड़ लिया गया।सीओ देवकीनंदन ने बताया कि मारपीट के मामले में एक युवक को पकड़ा गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद