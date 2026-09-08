VIDEO: सराफा व्यापारियों और जीएसटी की समस्या को संसद में उठाएंगे राहुल गांधी

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सांसद राहुल गांधी ने शहर में सराफा व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान सराफा व्यापारियों ने अपनी समस्या बताई। कहा कि सोना चांदी के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार शुल्क को बढ़ा रही है। साथ ही सोना न खरीदने की बात भी की जा रही है। इससे सराफा व्यापारी भी पांच किलो राशन की लाइन में खड़े हो जाने को मजबूर हो रहे हैं। छोटे व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। इस पर राहुल गांधी ने संसद में मामला उठाने की बात कही। सांसद ने जीएसटी को भी संसद में उठाए जाने की बात कही।

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