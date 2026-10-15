{"_id":"6ad06d2341c9b62a1f0b9566","slug":"video-video-salna-nagara-pacayata-upacanava-pahal-rauda-ma-narathalya-sarafaraja-aaga-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: सलोन नगर पंचायत उपचुनाव, पहले राउंड में निर्दलीय सरफराज आगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: सलोन नगर पंचायत उपचुनाव, पहले राउंड में निर्दलीय सरफराज आगे
सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। पहले राउंड की गिनती में निर्दलीय प्रत्याशी सरफराज ने बढ़त बनाई। उन्हें 535 वोट मिले।
मतगणना के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने भी निरीक्षण किया। मतगणना जारी है और आगे के राउंड के परिणाम आने के बाद चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।