फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Video: रायबरेली में रक्षाबंधन को लेकर छापा मारा, 160 किलो छेना व बरफी नष्ट, चार नमूने भरे

Video: रायबरेली में रक्षाबंधन को लेकर छापा मारा, 160 किलो छेना व बरफी नष्ट, चार नमूने भरे

Thu, 27 Aug 2026 06:57 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:57 PM IST
Video: रायबरेली में रक्षाबंधन को लेकर छापा मारा, 160 किलो छेना व बरफी नष्ट, चार नमूने भरे
रक्षाबंधन पर घटिया मिठाई की बिक्री को रोकने के लिए बृहस्पतिवार को भी प्रतिष्ठानों में छापा मारा गया। टीमों ने 160 किलोग्राम छेना और बरफी नष्ट करा दिया। इसके अलावा मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शेफाली रस्तोगी व कचनलता तिवारी ने कोरिहार स्थित अनिल छेना की दुकान में छेना का नमूना लेते हुए 70 किलोग्राम छेना नष्ट करा दिया। बछरावां स्थित बस स्टैंड के पास जायसवाल स्वीट्स का निरीक्षण किया। यहां छेना मिठाई का नमूना लेकर सफाई के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार यादव व अभय प्रताप सिंह की टीम ने जगतपुर स्थित लोकनाथ स्वीट से छेना मिठाई का नमूना लेते हुए 60 किलोग्राम छेना नष्ट करा दिया। कनहा डलमऊ में घनश्याम के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते हुए 30 किग्रा बर्फी नष्ट कराई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सोलन के संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का जिला स्तरीय कार्यक्रम, 40 से 50 स्कूलों के विद्यार्थी लेंगे हिस्सा

solan sanskrit week district level program 40 and 50 schools students
Solan
27 Aug 2026

ग्रेटर नोएडा: जीबीयू में बनेगा देश का पहला स्पेस विजन कॉम्प्लेक्स, हाई-टेक यूनिवर्सिटी भी

Greater Noida Country first Space Vision Complex to be built at GBU
Noida
27 Aug 2026

फाजिल्का में सरकारी मुलाजिमों की हड़ताल, सभी दफ्तर बंद, लोग परेशान

Government employees on strike in Fazilka; all offices closed, people facing inconvenience.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026
विज्ञापन
विज्ञापन

सड़क धंसी तो 18 फीट गड्ढे में उतरे विधायक रूमी, नगर निगम पर जमकर बरसे

MLA Rumi descended into an 18-foot-deep pit after the road caved in and lashed out fiercely at the Municipal Corporation
Kanpur
27 Aug 2026

हुसैनीवाला बार्डर पर बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, विद्या भारती के महामंत्री ने निभाई भाईचारे की मिसाल

Rakhi tied to BSF soldiers at Hussainiwala Border; Vidya Bharati General Secretary sets an example of brotherhood.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026
विज्ञापन

वीडियो: सिरमौर में महिलाओं ने बदली राखी की तस्वीर, बांस और औषधीय बीजों से तैयार कर रहीं इको-फ्रेंडली राखियां

sirmaur women eco friendly rakhi bamboo medicinal seeds raksha bandhan 2026
Sirmour
27 Aug 2026

कानपुर के नत्थापुरवा में ट्रेनिंग विमान क्रैश, इंस्ट्रक्टर और प्रशिक्षु पायलट की मौत

Training Aircraft Crashes in Nathupurva, Instructor and Trainee Killed
Kanpur
27 Aug 2026
विज्ञापन

VIDEO: खेरागढ़ क्षेत्र के गांव लालपुर में किशोरी तालाब डूबी

A teenage girl drowned in a pond in the area's Lalpur village.
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: महुअर में सांसद निधि से लगी हाईमास्ट लाइट खराब, अंधेरे में मंदिर मार्ग

High-mast light installed via MP fund in Mahuar out of order; temple path in darkness.
Agra
27 Aug 2026

VIDEO: रक्षाबंधन पर रोडवेज बस में बहनों को सीट न मिलने की वजह से परेशानी

Sisters face inconvenience due to lack of seats on roadways buses on Raksha Bandhan.
Mainpuri
27 Aug 2026

VIDEO: मिढ़ाकुर में बस की टक्कर से वृद्ध की मौत, हाईवे पर लगाया जाम

Elderly man killed after being hit by a bus in Midhakur; highway blocked.
Agra
27 Aug 2026

कानपुर गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, दो प्रशिक्षु पायलट की मौत

Training Aircraft Crashes Near Ganga Barrage, One Dead and One Seriously Injured
Kanpur
27 Aug 2026

Video: रक्षाबंधन पर कैसरबाग बस अड्डे पर उमड़ी यात्रियों की भीड़

Video: रक्षाबंधन पर कैसरबाग बस अड्डे पर उमड़ी यात्रियों की भीड़
Lucknow
27 Aug 2026

Video: बिजली के खंभों से बना अस्थायी पुल पानी में डूबा, फिर भी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग

Video: बिजली के खंभों से बना अस्थायी पुल पानी में डूबा, फिर भी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग
Lucknow
27 Aug 2026

Video: पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का अभियान, बिना नंबर प्लेट वाले ई-रिक्शों की जांच

Video: पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का अभियान, बिना नंबर प्लेट वाले ई-रिक्शों की जांच
Lucknow
27 Aug 2026

गाजियाबाद: मुरादनगर के जलालाबाद गांव मार्ग पर रेंगता दिखा अजगर, देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़; देखें वीडियो

Ghaziabad Python spotted slithering on road to Jalalabad village in Muradnagar
Ghaziabad
27 Aug 2026

VIDEO: गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार, फसलें डूबी, चार घंटे में एक सेमी बढ़ रहा पानी, लोगों का दो घाटों से संपर्क कटा

VIDEO: गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार, फसलें डूबी, चार घंटे में एक सेमी बढ़ रहा पानी, लोगों का दो घाटों से संपर्क कटा
Raebareli
27 Aug 2026

VIDEO: एनसीसी शिविर में टैगवार, पीटी, ड्रिल, फायरिंग व स्पीच प्रतियोगिताओं का आयोजन

VIDEO: एनसीसी शिविर में टैगवार, पीटी, ड्रिल, फायरिंग व स्पीच प्रतियोगिताओं का आयोजन
Bahraich
27 Aug 2026

VIDEO: चांदी की राखी और ब्रेसलेट बहनों को आ रहे पसंद, चार हजार से शुरू होकर आठ हजार तक है कीमत

VIDEO: चांदी की राखी और ब्रेसलेट बहनों को आ रहे पसंद, चार हजार से शुरू होकर आठ हजार तक है कीमत
Raebareli
27 Aug 2026

VIDEO: आरक्षण में आर्थिक आधार की मांग, यूजीसी कानून खत्म करने को उठी आवाज

VIDEO: आरक्षण में आर्थिक आधार की मांग, यूजीसी कानून खत्म करने को उठी आवाज
Sultanpur
27 Aug 2026

VIDEO: निषाद समाज ने महंत राजूदास के बयान के विरोध में किया प्रदर्शन

VIDEO: निषाद समाज ने महंत राजूदास के बयान के विरोध में किया प्रदर्शन
Ayodhya
27 Aug 2026

पठानकोट में मांगों को लेकर कर्मचारियों-पेंशनरों का बस स्टैंड पर जोरदार प्रदर्शन

Employees and pensioners stage a massive protest at the Pathankot bus stand over their demands.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

पंजाब सचिवालय में कर्मचारियों ने की हड़ताल

Employees at the Punjab Secretariat went on strike.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

हांसी में प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति एक बार दोबारा बनी

standoff has once again arisen between the administration and sanitation workers in Hansi
Hisar
27 Aug 2026

फिरोजपुर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन

Health workers staged a protest against the government at Ferozepur Civil Hospital.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026

Video: बख्शी का तालाब थाने पहुंचीं स्कूली बच्चियां, पुलिस भाइयों को बांधी राखी

Video: बख्शी का तालाब थाने पहुंचीं स्कूली बच्चियां, पुलिस भाइयों को बांधी राखी
Lucknow
27 Aug 2026

Video: मॉडल कैंट बनाने पर खर्च होंगे 100.92 करोड़, तैयार की गईं 14 बड़ी परियोजनाएं

Video: मॉडल कैंट बनाने पर खर्च होंगे 100.92 करोड़, तैयार की गईं 14 बड़ी परियोजनाएं
Lucknow
27 Aug 2026

Video: लखनऊ में आईएमआरटी कॉलेज पहुंची चिन्मय अमृत यात्रा

Video: लखनऊ में आईएमआरटी कॉलेज पहुंची चिन्मय अमृत यात्रा
Lucknow
27 Aug 2026

पंचकूला के राजकीय महिला महाविद्यालय में पुलिस की पाठशाला

'Police Ki Pathshala' at the Government College for Women, Panchkula
Panchkula
27 Aug 2026

होशियारपुर में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

Employees raised slogans against the government in Hoshiarpur.
Chandigarh-Punjab
27 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed