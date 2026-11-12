{"_id":"6af59ba5c8996e0e1105ea7a","slug":"video-former-mla-ashok-singh-complains-of-being-tagged-in-an-objectionable-post-in-raebareli-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में पूर्व विधायक अशोक सिंह ने आपत्तिजनक पोस्ट में टैग किए जाने की शिकायत की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट में टैग किए जाने की शिकायत की। शिकायती पत्र में बताया गया कि 11 नवंबर 2026 से 'विकास सिंह' नाम के अकाउंट से अशोभनीय पोस्ट प्रकाशित की गई। आरोप है कि पोस्ट में उनका नाम जोड़कर टैग किया गया, जिससे उनका कोई संबंध नहीं। पूर्व विधायक का कहना है कि महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से साइबर सेल द्वारा अकाउंट संचालक की पहचान, पोस्ट की तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग की। बिना अनुमति टैग करने के उद्देश्य की जांच कर कानूनी कार्रवाई की अपील की गई है। उनका उद्देश्य निर्दोष को परेशान करना नहीं, बल्कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना है।

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