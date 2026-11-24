{"_id":"6b0515073085e0481a0472c4","slug":"video-devotees-thronged-dalmau-sareni-ghats-in-raebareli-for-holy-dip-in-ganges-on-kartik-purnima-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कार्तिक पूर्णिमा पर रायबरेली के डलमऊ-सरेनी घाटों पर गंगा स्नान को उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्तिक पूर्णिमा पर रायबरेली के डलमऊ-सरेनी घाटों पर गंगा स्नान को उमड़े श्रद्धालु

Bhupendra Singh

Updated Tue, 24 Nov 2026 10:09 AM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 10:09 AM IST







Link Copied



रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए डलमऊ-सरेनी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह लोग बैलगाड़ी से गंगा तट पर पहुंचे। स्नान के बाद लोग मंदिरों के दर्शन और तीर्थ पुरोहितों को दान दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन