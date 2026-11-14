रायबरेली में बाल मेला में बच्चों ने लगाई दुकान, अभिभावकों ने की खरीदारी

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रायबरेली में सलोन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय, बघौला में बाल मेले का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने मेले में चाट, गोलगप्पे, नीबू, इमली, सहित अन्य दुकाने लगाई प्रधानाध्यापक प्रीति सिंह, अजय प्रताप सिंह , प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष आनंद सिंह सहित अन्य अभिभावकों ने मेले में खरीदारी की गांव के राजन ने बच्चों को कापी व पेन का वितरित किए।

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