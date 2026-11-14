Raebareli News: फंदे से लटका मिला युवती का शव

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मृतका सरला कक्षा आठ तक पढ़ाई करने के बाद घर पर रहती थी। पिता दिनेश पासी ने बताया कि सुबह करीब छह बजे सरला सोकर उठी थी और घर में झाड़ू लगा रही थी। वह पशुओं को चारा-पानी देने गए थे। वापस लौटे तो बेटी का शव फंदे से लटका मिला। उसके तीन भाई पंजाब में नौकरी करते हैं, जबकि दोनों बहनों की शादी हो चुकी है।सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।