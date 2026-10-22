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प्रतापगढ़ में आज सजेगा 160 साल पुराने भरत मिलाप का मंच
शहर का ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला शुक्रवार को पूरे सज-धज के साथ संपन्न होगा। शाम सात बजे के बाद राम दल, हनुमान दल, भरत दल और लव-कुश दल की ओर से मनमोहक झांकियां निकाली जाएंगी। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। शहर के भरत चौक पर भरत मिलाप का यादगार मंचन होगा। करीब 160 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर लोगों में उत्साह है। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए समिति की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।
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