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प्रतापगढ़ - शादी में कार हटाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग में दो को लगी गोली

विनोद सिंह

Updated Mon, 16 Nov 2026 07:44 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 07:44 PM IST







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कोतवाली क्षेत्र के सुजौली गांव में रविवार को शादी समारोह के बाद कार हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट और पथराव में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से दो लोग घायल हो गए, जबकि पथराव में एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई। ... और पढ़ें

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