प्रतापगढ़ : रामकथा स्थल नौ सेक्टर और सात जोन में बंटा, एक हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा

फिल्मी सितारों और कई दिग्गजों के पहुंचने की संभावना

कथा में योग गुरु बाबा रामदेव और बृजभूषण शरण सिंह पहुंचेंगे। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के साथ बॉलीवुड स्टार संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के आने की भी चर्चाएं हैं। हनुमान अंश फिल्म की पूरी टीम के साथ मुख्य अभिनेता शोभित सत्य भी 18 नवंबर को कथास्थल पहुंचेंगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बाबा सत्यनारायण मौर्य भी आएंगे। अयोध्या और उज्जैन के संतों को भी आमंत्रण भेजा गया है।

तैयार हो रहा स्विस कॉटेज

विशिष्ट अतिथियों के ठहरने के लिए कथास्थल के पास स्विस कॉटेज तैयार किया जा रहा है। वहीं, बाबा रामदेव बेंती कोठी में बने पंचवटी में ठहरेंगे। दूसरे देशों के हिंदू शरणार्थियों के ठहरने के लिए विशेष शिविर कक्ष तैयार किए जा रहे हैं। वहीं, राम कथा के लाइव प्रसारण के लिए मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी गई है।

ई-रिक्शा चालकों को मिलेगा पास

कुंडा से बेंती कथा स्थल तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए ई-रिक्शा चालकों को पुलिस की ओर से पास जारी किया जा रहा है। ई-रिक्शा चालक पास दिखाकर कथा स्थल तक पहुंच सकेंगे।