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कुंडा में बागेश्वर बाबा की कथा से पहले बयान पर बहस, प्रयागराज के प्रबुद्धजनों ने क्या कहा?

Tue, 10 Nov 2026 06:26 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:26 PM IST
dhirendra shastri statement pratapgarh kunda raja bhaiya katha
प्रतापगढ़ के कुंडा में होने जा रही भव्य कथा से पहले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर समागम नगरी के प्रबुद्धजनों की प्रतिक्रिया। कथा कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया आयोजित करवा रहे हैं।
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