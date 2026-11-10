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कुंडा में बागेश्वर बाबा की कथा से पहले बयान पर बहस, प्रयागराज के प्रबुद्धजनों ने क्या कहा?

विकास कुमार

Updated Tue, 10 Nov 2026 06:26 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 06:26 PM IST







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प्रतापगढ़ के कुंडा में होने जा रही भव्य कथा से पहले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर समागम नगरी के प्रबुद्धजनों की प्रतिक्रिया। कथा कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया आयोजित करवा रहे हैं। ... और पढ़ें

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