Pratapgarh News: ग्राहकों से गुलजार रहा बाजार, दिनभर दिवाली की धूम

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रविवार को ठठेरी बाजार में बर्तन की खरीदारी के लिए सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ रही। इधर, पंजाबी मार्केट, चौक, घंटाघर में कपड़ा, मिठाई, लाई, चूरा, मूर्ति की खरीदारी होती रही।मिठाई की दुकानों पर उमड़ी भीड़मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देरशाम तक लगी रही। भीड़ इतनी अधिक थी कि लोगों को मिठाई के लिए इंतजार करना पड़ा। ड्राई फ्रूट्स पैक की डिमांड अधिक रही।फूल-माला दुकानदारों की बल्ले-बल्लेदिवाली पर घरों में मां लक्ष्मी की विशेष पूजन-अर्चना की जाती है। लोग कमल, गुलाब के फूल की मालाओं की खरीदारी करते नजर आए। दुकानदारों की इस दौरान बल्ले-बल्ले रही।लोकल फॉल्ट की समस्या, लगी रही बिजली की आवाजाहीदिवाली पर 24 घंटे बिजली देने का निर्देश था लेकिन सुबह से ही लोकल फॉल्ट की समस्या बनी रही। रानीगंज डिवीजन के खाखापुर उपकेंद्र के भवानीगढ़, थरिया, सुलतानपुर, डिघवट, खाखापुर सहित गांवों में सुबह लोकल फॉल्ट की समस्या देखी गई। सुबह सात बजे 10-10 मिनट पर तीन बार सप्लाई ठप हुई। बाद में इसे दुरुस्त किया गया।सूरन की हुई खूब बिक्रीमहुली मंडी से लेकर पंजाबी मार्केट स्थित सब्जी मंडी में सूरन सब्जी की मांग अधिक रही। देशी सूरन 150 रुपये किग्रा में बिका। मुंबई सूरन भी कुछ ग्राहकों ने खरीदे। कीमत 50 रुपये किग्रा रही।