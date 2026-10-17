पीलीभीत: मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू, डीएम ने किया बूथों का निरीक्षण

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पीलीभीत में जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शनिवार को शहर के रामलुभाई साहनी राजकीय महिला महाविद्यालय और ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में नाम शामिल करने, अपात्र नामों को हटाने और विवरण संशोधन की प्रक्रिया जांची। आलोक कुमार ने बताया कि यह निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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