पीलीभीत: सड़क हादसे में बाइक सवार ग्रामीण की मौत, तहेरा भाई घायल

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पीलीभीत में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से जहानाबाद निवासी पीतम राम (45) की मौत हो गई। उनके चचेरे भाई सर्वेश (30) गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों शनिवार रात बाइक से लौट रहे थे। सर्वेश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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