Pilibhit News: घर में घुसकर तेंदुए ने बकरी को मारा, दहशत
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
गांव भायपुर की घटना से लोगों में दहशत, गांव उदयपुर में भी दिखा वन्यजीव
पूरनपुर। चीनी मिल के समीप तेंदुए ने गांव भायपुर के वेदराम के घर में घुसकर बकरी को मार डाला। शोर पर तेंदुआ गन्ना की खेतों की ओर चला गया। इधर, चीनी मिल में पानी की टंकी के समीप तेंदुआ दिखाई दिया। शोर होने पर वह चीनी मिल की झाड़ियों में घुस गया।
तेंदुआ की चहलकदमी न रुकने से लोग दहशत में है। शनिवार रात को तेंदुए ने चीनी मिल से कुछ दूरी पर गांव भायपुर के वेदराम के घर में घुसकर बकरी को मार डाला। सूचना पर पहुंची सामाजिक वानिकी की टीम ने बकरी के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर उसे दफन करा दिया। रविवार दोपहर चीनी मिल परिसर में पानी की टंकी के समीप बैठा तेेंदुआ देख लोगों ने शोर किया। तब तेंदुआ चीनी मिल में झाड़ियों में चला गया।
गांव उदयपुर रेलवे क्राॅसिंग के समीप गन्ना के खेत के समीप बैठे तेंदुए को देखकर राहगीरों ने शोर मचाया। इससे तेंदुआ गन्ना के खेत में चला गया। सामाजिक वानिकी रेंजर सोबरन लाल ने बताया कि तेंदुए की निगरानी के लिए टीमेंं लगी हुई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
पूरनपुर। चीनी मिल के समीप तेंदुए ने गांव भायपुर के वेदराम के घर में घुसकर बकरी को मार डाला। शोर पर तेंदुआ गन्ना की खेतों की ओर चला गया। इधर, चीनी मिल में पानी की टंकी के समीप तेंदुआ दिखाई दिया। शोर होने पर वह चीनी मिल की झाड़ियों में घुस गया।
तेंदुआ की चहलकदमी न रुकने से लोग दहशत में है। शनिवार रात को तेंदुए ने चीनी मिल से कुछ दूरी पर गांव भायपुर के वेदराम के घर में घुसकर बकरी को मार डाला। सूचना पर पहुंची सामाजिक वानिकी की टीम ने बकरी के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर उसे दफन करा दिया। रविवार दोपहर चीनी मिल परिसर में पानी की टंकी के समीप बैठा तेेंदुआ देख लोगों ने शोर किया। तब तेंदुआ चीनी मिल में झाड़ियों में चला गया।
विज्ञापन
गांव उदयपुर रेलवे क्राॅसिंग के समीप गन्ना के खेत के समीप बैठे तेंदुए को देखकर राहगीरों ने शोर मचाया। इससे तेंदुआ गन्ना के खेत में चला गया। सामाजिक वानिकी रेंजर सोबरन लाल ने बताया कि तेंदुए की निगरानी के लिए टीमेंं लगी हुई हैं।
विज्ञापन