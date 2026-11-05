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पीलीभीत: धनतेरस के लिए बाजार हुए गुलजार, कारोबारियों को अच्छा कारोबार होने की उम्मीद
पीलीभीत में धनतेरस को लेकर गुलजार हो गया है। कपड़ा, सोना-चांदी, बर्तन व सराफा बाजार में कारोबारियों की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। खास तौर पर सराफा बाजार में डायमंड की चाह रखने वाले लोगों के लिए इस बार लाइट वेट डायमंड की अंगूठी ग्राहकों की पसंद बन रही है। वहीं कपड़ा बाजार में ग्राहक के बजट के अनुसार रेंज रखी गई। क्रॉकरी को लेकर एक से एक डिजाइन के क्रॉकरी कारोबारी लाए हैं। बृहस्पतिवार को बाजार में जेपी रोड से लेकर सुनगढ़ी थाने तक ग्राहकों की भीड़ के चलते कई बार जाम की स्थिति बनी। कारोबारियों का कहना है कि धनतेरस पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है।
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