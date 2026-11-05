Pilibhit News: अफसर व्यस्त, केंद्रों पर किसान धान बेचने में पस्त

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पूरनपुर मंडी समिति में विभिन्न एजेंसियों के साथ आरएफसी के 16 धान क्रय केंद्र संचालित हैं। इनमें दो केंद्र पीलीभीत मंडी समिति में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मंडी में नेफेड के केंद्रों और देहात के अधिकांश क्रय केंद्रों पर अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है। आरएफसी के केंद्रों को छोड़कर अन्य एजेंसियों के केंद्रों पर भी खरीद की रफ्तार धीमी है। दो दिन पहले मंडी में धान बेचने के लिए 50 से अधिक किसान पहुंचे थे। एक दिन पहले यह संख्या 20 से अधिक रह गई, जबकि बुधवार को नाममात्र के किसान ही धान लेकर पहुंचे।बीसलपुर मंडी क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों के कुल 36 सरकारी क्रय केंद्र संचालित हैं। यहां पर भी अभी करीब 20 केंद्रों पर ही सही से खरीद हो पा रही है। विभागीय आंकड़ों को देखे तो जिले में अब तक कुल 7181 मीट्रिक टन धान की खरीद दर्ज की गई है। इसके बावजूद कई केंद्रों पर खरीद शुरू न होने और मंडियों में किसानों की घटती आमद से खरीद व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों को इंतजार है कि सभी केंद्रों पर नियमित खरीद शुरू हो और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए भटकना न पड़े।धान की फसल तैयार होने के बाद किसान उसे बेचने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। केंद्रों पर खरीद की रफ्तार काफी धीमी है। कई-कई दिन इंतजार करने के बाद भी धान नहीं बिक पा रहा। - गुरप्रीत, किसानसरकारी केंद्रों पर धान की खरीद धीमी होने का सीधा फायदा बिचौलिये उठा रहे हैं। किसानों को मजबूरी में अपना धान कम दाम पर आढ़तियों को बेचना पड़ रहा है। फसल तैयार करने में खाद, बीज, सिंचाई पर काफी खर्च हुआ है। - संतोष, किसानकिसान पूरी मेहनत से धान की फसल तैयार करता है, लेकिन केंद्र पर पहुंचने के बाद कभी नमी तो कभी गुणवत्ता का हवाला देकर धान खरीदने में आनाकानी की जाती है। इससे किसान का समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। मनीराम, किसानधान बेचने के लिए किसानों को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ कई-कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। परिवहन और मजदूरी का खर्च अलग से उठाना पड़ता है। खरीद में देरी के कारण घर के जरूरी काम और अगली फसल की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। - हरजीत सिंह, किसानअसंतुष्ट किसानों को पुरानी व्यवस्था की छूटधान खरीद के लिए किसान पंजीकरण की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। शासन ने नई व्यवस्था के तहत फार्मर आईडी बनवा चुके किसानों को उससे पंजीकरण कराने का विकल्प दिया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है और वे उससे संतुष्ट हैं, वे इसके आधार पर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, फार्मर आईडी से संतुष्ट नहीं होने वाले किसानों को पिछले वर्ष की तरह पुरानी प्रक्रिया से पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि सभी क्रय केंद्राें पर खरीद सही तरीके से हो इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है।