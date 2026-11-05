Pilibhit News: तीन करोड़ से सड़कें, दो करोड़ की लागत से नालों का कराया जाएगा निर्माण

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नगर पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि सड़कों और नालियों के निर्माण को दीनदयाल उपाध्याय योजना से एक करोड़ रुपये और डूडा से दो करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत मिली धनराशि से नगर के प्रमुख सीमेंट रोड, मोहल्ला गनेशगंज में सुंदरलाल पान वालों की गली, मोहल्ला कायस्थान वार्ड एक में सर्वेश के मकान से रामेश्वर राठौर के घर तक, अजय कश्यप के घर से सूरज त्रिपाठी के घर तक प्रमुख मार्गों, गलियों का निर्माण कराया जाएगा।वार्ड नौ में मोहल्ला कायस्थान में चंदू के घर से अशोक राज गुप्ता के घर तक, वार्ड नौ मोहल्ला कायस्थान में रासू के घर से रजनीश सक्सेना के घर तक, वार्ड 22 मोहल्ला चौक में अमन की दुकान से हरीबाबू की पुरानी दुकान तक, वार्ड आठ और 13 मोहल्ला साहूकारा में राधा माधव मंदिर से सीतापुर अस्पताल मार्ग सहित कई प्रमुख मार्गों, गलियों का निर्माण कराया जाएगा।इसके अलावा वार्ड 12 में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के समीप माधोटाडा रोड पर आरसीसी नाला का निर्माण, वार्ड 14 ब्लॉक रोड पर विद्युत सब स्टेशन के समीप से सीओ कार्यालय के समीप तक आरसीसी नाला, वार्ड चार में एक सर्विस स्टेशन से मेन पुलिया तक आरसीसी कवर्ड नाला सहित कई अन्य नालों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सूडा से एक करोड़ रुपये और दीनदयाल उपाध्याय योजना से एक करोड़ स्वीकृत होने की उम्मीद है।