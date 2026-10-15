{"_id":"6ad08c8cf894914dbf07a076","slug":"video-crocodile-was-spotted-on-the-roadside-in-bilsanda-pilibhit-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: सड़क किनारे मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसंडा मार्ग पर गांव नाद में सड़क किनारे खाई में एक मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में मौके पर राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बीसलपुर वन रेंजर रोहित जोशी ने बताया कि वृहस्पतिवार की सुबह सूचना मिली की गांव नाद में सड़क किनारे एक मगरमच्छ है। इसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा गया। करीब एक घंटे रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को पकड़ा जा सका।

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