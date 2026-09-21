{"_id":"6ab0f629213ac91bb7047a9a","slug":"video-bku-tikait-held-its-monthly-meeting-in-pilibhit-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: भाकियू टिकैत ने की मासिक बैठक, प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर की चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाकियू टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव सोमवार को पीलीभीत पहुंचे। उनके नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मंडी परिसर में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में आवाज बुलंद की। गन्ना भुगतान, धान खरीद में अनियमितता, खाद की कमी, बिजली कटौती, आवारा पशुओं और बाढ़ से फसल नुकसान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद किसानों की मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी ने की। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार अजीत सिंह मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान कई समस्याओं से जूझ रहा है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ से हर साल किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिलता।

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