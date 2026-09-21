पीलीभीत: बीडीसी सदस्य आरिफ ने बनाए फर्जी लेटरपैड, खुद को बताता था राज्यमंत्री का प्रतिनिधि, गिरफ्तार

पीलीभीत के सदर विधायक एवं राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार का फर्जी प्रतिनिधि बनकर उनके नाम का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के मामले में पुलिस ने निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य मो. आरिफ को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने राज्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर फर्जी लेटरपैड तैयार कराए। इसके जरिये अधिकारियों व आम नागरिकों को प्रभावित करने की कोशिश की। राज्यमंत्री के निजी सोशल मीडिया प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।

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