पीलीभीत: दाल में जहरीला पदार्थ मिलाकर ससुरालियों को खिलाया, चार की हालत बिगड़ी, बहू फरार

पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कपूरपुर रामपुर में रविवार रात एक विवाहिता ने पारिवारिक विवाद के चलते दाल में जहरीला पदार्थ मिलाकर परिवार के चार लोगों को खिला दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। सभी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी विवाहिता घर से भाग निकली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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बताया गया कि गांव कपूरपुर रामपुर निवासी दरबारी लाल के बड़े बेटे हरपाल की शादी क्षेत्र के ही गांव पूरनापुर निवासी पिंकी के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति-पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिंकी पिछले पांच साल से अपने मायके में रह रही थी। कुछ दिन पहले ही वह ससुराल लौटी थी, लेकिन घर में फिर से विवाद होने लगा। विज्ञापन



सास-ससुर समेत चार की हालत बिगड़ी

हरपाल ने बताया कि रविवार रात घर में दाल बनी थी। इसी दौरान पिंकी ने रंजिशन दाल में जहरीला पदार्थ मिला दिया। रात में परिवार के लोगों ने वही दाल खा ली। दाल खाने वालों में ससुर दरबारी लाल, सास नन्हीं देवी, देवर नंदा, ईश्वर वती और पिंकी का बेटा अंशुमन शामिल हैं। दाल खाते ही रात में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और सभी बेहोशी की हालत में पहुंच गए। बताया गया कि गांव कपूरपुर रामपुर निवासी दरबारी लाल के बड़े बेटे हरपाल की शादी क्षेत्र के ही गांव पूरनापुर निवासी पिंकी के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति-पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिंकी पिछले पांच साल से अपने मायके में रह रही थी। कुछ दिन पहले ही वह ससुराल लौटी थी, लेकिन घर में फिर से विवाद होने लगा।हरपाल ने बताया कि रविवार रात घर में दाल बनी थी। इसी दौरान पिंकी ने रंजिशन दाल में जहरीला पदार्थ मिला दिया। रात में परिवार के लोगों ने वही दाल खा ली। दाल खाने वालों में ससुर दरबारी लाल, सास नन्हीं देवी, देवर नंदा, ईश्वर वती और पिंकी का बेटा अंशुमन शामिल हैं। दाल खाते ही रात में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और सभी बेहोशी की हालत में पहुंच गए।

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