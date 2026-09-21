पीलीभीत: भाजपा विधायक के सुरक्षा कर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप, पीड़ित ने डीएम से की कार्रवाई की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 21 Sep 2026 03:56 PM IST
सार
पीलीभीत जिले में एक व्यक्ति ने भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के सुरक्षाकर्मी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सोमवार को पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया। उन्होंने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
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विस्तार
पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के मनपुर गांव निवासी प्रेमशंकर ने भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और उनके सुरक्षा कर्मी पर गाली-गलौज, धमकी और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सोमवार को शिकायतकर्ता कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मामले में उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच कर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
शिकायती पत्र में कहा गया है कि 18 सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे प्रेमशंकर अपने करीब 35 साथियों के साथ पंच प्रयाग आश्रम पहुंचे थे। आरोप है कि तालाब बंद होने से गांव में पानी घुसने की समस्या को लेकर विधायक को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक कथित तौर पर नाराज हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे।
सुरक्षाकर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि विरोध करने पर विधायक के साथ मौजूद पुलिसकर्मी राजकुमार गार्ड ने उन्हें गिरेबान से पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। इससे उनके पैर में चोट आई। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाया था, लेकिन बाद में मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करा दिया गया।
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प्रेमशंकर ने घटना से खुद और अपने साथियों के परिवारों में मानसिक तनाव और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने की बात कही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर विधायक और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, पुलिसकर्मी को निलंबित करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
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शिकायती पत्र में कहा गया है कि 18 सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे प्रेमशंकर अपने करीब 35 साथियों के साथ पंच प्रयाग आश्रम पहुंचे थे। आरोप है कि तालाब बंद होने से गांव में पानी घुसने की समस्या को लेकर विधायक को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक कथित तौर पर नाराज हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे।
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सुरक्षाकर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि विरोध करने पर विधायक के साथ मौजूद पुलिसकर्मी राजकुमार गार्ड ने उन्हें गिरेबान से पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। इससे उनके पैर में चोट आई। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाया था, लेकिन बाद में मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करा दिया गया।
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प्रेमशंकर ने घटना से खुद और अपने साथियों के परिवारों में मानसिक तनाव और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने की बात कही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर विधायक और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, पुलिसकर्मी को निलंबित करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।