पीलीभीत: भाजपा विधायक के सुरक्षा कर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप, पीड़ित ने डीएम से की कार्रवाई की मांग

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शिकायती पत्र में कहा गया है कि 18 सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे प्रेमशंकर अपने करीब 35 साथियों के साथ पंच प्रयाग आश्रम पहुंचे थे। आरोप है कि तालाब बंद होने से गांव में पानी घुसने की समस्या को लेकर विधायक को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक कथित तौर पर नाराज हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे।शिकायतकर्ता का आरोप है कि विरोध करने पर विधायक के साथ मौजूद पुलिसकर्मी राजकुमार गार्ड ने उन्हें गिरेबान से पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। इससे उनके पैर में चोट आई। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाया था, लेकिन बाद में मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करा दिया गया।प्रेमशंकर ने घटना से खुद और अपने साथियों के परिवारों में मानसिक तनाव और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने की बात कही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर विधायक और संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, पुलिसकर्मी को निलंबित करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।