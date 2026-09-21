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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   massive python found coiled around a tree in the Collectorate complex in Pilibhit

पीलीभीत: कलक्ट्रेट परिसर में पेड़ पर लिपटा विशालकाय अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

Mon, 21 Sep 2026 03:06 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 21 Sep 2026 03:06 PM IST
massive python found coiled around a tree in the Collectorate complex in Pilibhit
पीलीभीत के जिला मुख्यालय स्थित कलक्ट्रेट परिसर में सोमवार को पुलिस लाइन जाने वाले मार्ग पर उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब एक पेड़ पर विशालकाय अजगर लिपटा दिखाई दिया। वन विभाग की टीम ने क्रेन के जरिए अजगर का रेस्क्यू किया। चर्चा है कि अजगर ने एक बंदर को अपना निवाला बना लिया था। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

अजगर के पेड़ पर ही मौजूद रहने से आसपास के लोगों में कौतूहल बना रहा। सूचना मिलने पर सामाजिक वानिकी की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं, नगर पालिका के संसाधनों की मदद से अजगर को पेड़ से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मौके पर मौजूद लोग लगातार अजगर की गतिविधियों को देख रहे थे। रेस्क्यू के बाद टीम ने अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। 
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