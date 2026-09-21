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पीलीभीत: कलक्ट्रेट परिसर में पेड़ पर लिपटा विशालकाय अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Published by: Mukesh Kumar
Updated Mon, 21 Sep 2026 03:06 PM IST
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पीलीभीत के जिला मुख्यालय स्थित कलक्ट्रेट परिसर में सोमवार को पुलिस लाइन जाने वाले मार्ग पर उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब एक पेड़ पर विशालकाय अजगर लिपटा दिखाई दिया। वन विभाग की टीम ने क्रेन के जरिए अजगर का रेस्क्यू किया। चर्चा है कि अजगर ने एक बंदर को अपना निवाला बना लिया था। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
अजगर के पेड़ पर ही मौजूद रहने से आसपास के लोगों में कौतूहल बना रहा। सूचना मिलने पर सामाजिक वानिकी की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं, नगर पालिका के संसाधनों की मदद से अजगर को पेड़ से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मौके पर मौजूद लोग लगातार अजगर की गतिविधियों को देख रहे थे। रेस्क्यू के बाद टीम ने अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया।
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