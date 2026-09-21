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पीलीभीत: किसानों की मांगों को लेकर भाकियू भानु ने डीएम को सौंपा मांगपत्र

Mukesh Kumar

Updated Mon, 21 Sep 2026 02:47 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 02:47 PM IST







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पीलीभीत में भाकियू (भानु) ने किसानों व जनहित के मुद्दों पर सात सूत्री मांगपत्र जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें किसान आयोग गठन, जैविक खेती, ईंधन-बिजली के दाम घटाने और टोल कर समाप्त करने की प्रमुख मांगें हैं। संगठन ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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