पीलीभीत: बारिश के कारण कच्चा घर भरभराकर गिरा, घरेलू सामान मलबे में दबा

पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते शुक्रवार शाम गजरौला क्षेत्र के भुड़िया इटौरिया में एक कच्चा घर अचानक भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय घर में कोई नहीं था, जिससे जनहानि होने से बच गई। हालांकि, घर में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। इससे पीड़ित परिवार के सामने गृहस्थी चलाने का संकट खड़ा हो गया है।



पीड़ित सियाराम ने बताया कि बारिश के कारण कच्चा घर पहले से कमजोर हो गया था। शुक्रवार शाम अचानक घर गिर गया। बरसात के चलते परिवार के लोग कच्चे घर में नहीं रह रहे थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घर में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से मौके पर जांच कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। घटना की सूचना राजस्व प्रशासन को दे दी गई है।