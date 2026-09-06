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पीलीभीत: कटना नदी में डूबा युवक, दूसरे दिन भी नहीं लगा पता, तलाश जारी

Mukesh Kumar

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:15 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:15 PM IST







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पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव भेनपुरा निवासी विकास वर्मा (24 वर्ष) शनिवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में कटना नदी में डूब गया। रविवार दोपहर तक उसका कोई पता नहीं चल सका था। बीसलपुर कोतवाली पुलिस ने शव की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई है। ... और पढ़ें

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