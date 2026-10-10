मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी में वर्चस्व की जंग, अभिषेक के घर पर 10 मिनट तक चली 40 राउंड फायरिंग; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

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मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी कस्बे में शुक्रवार देर रात युवाओं के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर फायरिंग हुई। बाइक से आए करीब आधा दर्जन युवकों ने नेहरू चौक निवासी अभिषेक पुत्र संजीव के घर पर गोलियां चलाईं। ग्रामीणों के अनुसार, उस समय घर में जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था। सूचना पर एसपी देहात संजय महाड़ीक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कई दर्जन खोखे बरामद किए हैं और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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