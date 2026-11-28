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मुजफ्फरनगर। खादर क्षेत्र के दादूपुर में हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अंकुल की गिरफ्तारी पर एसएसपी सूरज कुमार राय ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।पुलिस और एसओजी की टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। जबकि दोहरे हत्याकांड की आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है।पुरकाजी खादर क्षेत्र में 22 नवंबर की रात यूपी-उत्तराखंड सीमा पर स्थित गांव दादूपुर में बाइक सवार हमलावरों ने घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मुख्तियार सिंह और उनके बेटे सुखविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में परिजनों की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर अंकुल समेत नौ आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था।इंस्टाग्राम पोस्ट से फैल गई थी सनसनीदोहरा हत्याकांड होने के बाद मुख्य आरोपी अंकुल की इंस्टाग्राम आईडी से हत्या का बदला पूरा होने संबंधी पोस्ट वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।दो आरोपी गिरफ्तार, नौ की तलाश जारीपुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रकाश में आए आरोपी विकास कुमार और जय पंवार गुर्जर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब मुख्य आरोपी अंकुल मेघा समेत नौ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें यूपी और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्य आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए दबाव और बढ़ गया है।अंकुल की गिरफ्तारी से सुलझ जाएगी गुत्थीपुलिस ने नामजद आरोपी अंकुल के विरुद्ध साक्ष्य जुटा लिए हैं। एसएसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि इस बात के पुख्ता सुबूत मिले हैं कि हत्याकांड में अंकुल प्रमुख रूप से शामिल रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेगी।