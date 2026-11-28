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डीआईओएस हरिकेश यादव ने बताया कि सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी में परीक्षा कराने के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक 395 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बुढ़ाना में डीएवी इंटर कॉलेज, चरथावल में गांधी इंटर कॉलेज, खतौली में पिकेट इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। विज्ञापन

बघरा विकासखंड के अभ्यर्थियों के लिए डीएवी इंटर कॉलेज आर्य समाज रोड में केंद्र बनाया गया है। जानसठ के अभ्यर्थी डीएवी इंटर कॉलेज, मोरना के जनता इंटर कॉलेज भोपा में और पुरकाजी के बरला इंटर कॉलेज में परीक्षा देंगे। शाहपुर के अभ्यर्थियों के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। डीआईओएस हरिकेश यादव ने बताया कि सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी में परीक्षा कराने के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक 395 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बुढ़ाना में डीएवी इंटर कॉलेज, चरथावल में गांधी इंटर कॉलेज, खतौली में पिकेट इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है।बघरा विकासखंड के अभ्यर्थियों के लिए डीएवी इंटर कॉलेज आर्य समाज रोड में केंद्र बनाया गया है। जानसठ के अभ्यर्थी डीएवी इंटर कॉलेज, मोरना के जनता इंटर कॉलेज भोपा में और पुरकाजी के बरला इंटर कॉलेज में परीक्षा देंगे। शाहपुर के अभ्यर्थियों के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है।

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मुजफ्फरनगर। जिले में आज जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिले में नौ परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 2657 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी नौ विकास खंडों के लिए एक-एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है।