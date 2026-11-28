Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:31 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:31 AM IST
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स्काउट गाइड शिविर
छपार : बरला इंटर कॉलेज बरला में स्काउट गाइड शिविर सुबह 10 बजे से।
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प्रवेश परीक्षा
शहर : जेएनवी की प्रवेश परीक्षा इस्लामिया इंटर कॉलेज में सुबह 11.30 बजे से।
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दंगल
शहर : मुस्तफाबाद पचैंडा गांव के अखाड़े में दंगल का दूसरा दिन दोपहर 12 बजे से।
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संविधान दिवस कार्यक्रम
शहर : सिविल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय सभागार में संविधान दिवस कार्यक्रम दोपहर 12.30 बजे से।
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उद्घाटन
छपार : रोहाना-चरथावल मार्ग के विकास कार्यों का उद्धाटन छपार में दोपहर 02 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी पार्क वाली गली में मृदुल महाराज की कथा दोपहर 02 बजे से।
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छपार : बरला इंटर कॉलेज बरला में स्काउट गाइड शिविर सुबह 10 बजे से।
प्रवेश परीक्षा
शहर : जेएनवी की प्रवेश परीक्षा इस्लामिया इंटर कॉलेज में सुबह 11.30 बजे से।
दंगल
शहर : मुस्तफाबाद पचैंडा गांव के अखाड़े में दंगल का दूसरा दिन दोपहर 12 बजे से।
संविधान दिवस कार्यक्रम
शहर : सिविल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय सभागार में संविधान दिवस कार्यक्रम दोपहर 12.30 बजे से।
उद्घाटन
छपार : रोहाना-चरथावल मार्ग के विकास कार्यों का उद्धाटन छपार में दोपहर 02 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : परिक्रमा मार्ग स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी पार्क वाली गली में मृदुल महाराज की कथा दोपहर 02 बजे से।