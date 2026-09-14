छात्रों ने मिट्टी से बनाईं गणेश प्रतिमाएं

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चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में गणेश चतुर्थी के तहत छात्रों ने मिट्टी से 80 गणेश प्रतिमाएं बनाईं। कला प्रभारी डॉ. नवनीत गोस्वामी के निर्देशन में छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधक नवनीत शमशेरी ने कहा कि छात्रों ने जाति-धर्म से ऊपर उठकर समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मेजर शिवकुमार, राजीव कुमार पाठक, जितेंद्र सिंह, पंकज कुमार शर्मा और विशाल अग्रवाल का सहयोग रहा।

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