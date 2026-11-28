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नुक्कड़ नाटक से छात्राओं ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश
गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। छात्राओं ने हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने का संदेश दिया। प्राचार्या प्रो. चारू मेहरोत्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी से कई अनमोल जीवन बचाए जा सकते हैं।
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