{"_id":"6b043c1ec5d8716f870dd10f","slug":"video-state-tax-team-intercepts-vehicle-loaded-with-battery-scrap-constable-assaulted-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बैटरी स्क्रैप लदे वाहन को राज्य कर टीम ने पकड़ा, सिपाही से मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राज्य कर के मोबाइल दस्ते ने पाकबड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर चौराहे पर बगैर कागजात भेजे जा रहे बैटरी स्क्रैप लदे वाहन को पकड़ लिया। गाड़ी को लेकर जा रहे सिपाही के साथ थार सवारों ने मारपीट की। इस मामले की जानकारी एसएसपी तक पहुंचने के बाद स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई। इस मामले में पुलिस थार को कब्जे में लेकर हमलावरों की तलाश कर रही है। सहायक आयुक्त गिरीश सिंह ने हसनपुर चौराहे पर रविवार की शाम चेकिंंग के दौरान बैटरी स्क्रैप लदे वाहन को रोक लिया। इस दौरान वाहन चालक ने पूछने पर कोई कागजात नहीं दिखाया। गाड़ी बिलारी -डिंगरपुर के रास्ते से आ रही थी। सहायक आयुक्त ने संयुक्त आयुक्त मिलिंद राज को सूचना देने के बाद बैटरी स्क्रैप लदी गाड़ी पर एक सिपाही को बैठाकर कार्यालय के लिए भेज दिया। गाड़ी कुछ दूर ही आगे निकली। इस बीच थार सवार युवकों ने घेर लिया और सिपाही के साथ मारपीट करने लगे। सहायक आयुक्त का कहना था कि वे माल सहित गाड़ी छुड़ाना चाहते थे। हंगामे को देखते ही मौके पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर उसे राज्य कर कार्यालय भेज दिया। इस मामले में राज्य कर के अपर आयुक्त ग्रेड -1 अशोक कुमार सिंह ने घटना से एसएसपी सतपाल अंतिल को अवगत कराया। इस मामले में सहायक आयुक्त ने पाकबड़ा पुलिस को तहरीर दी है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने थार के साथ दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

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