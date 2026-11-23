{"_id":"6b04550cc9e511cc890ebb31","slug":"video-songs-of-glory-echoed-in-the-prayer-meeting-the-holy-spirit-was-experienced-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रार्थना सभा में गूंजे महिमा के गीत, पवित्र-आत्मा का किया अनुभव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंचायत भवन में एस्मबली-ऑफ विलिवर्स चर्च और उसके सभी सदस्यों द्वारा दो दिवसीय वार्षिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मुंबई से आए मुख्य वक्ता रेव्स हैंसल पैट्रिक ने लोगों को विश्वास और आशा का संदेश दिया। इस दौरान मुरादाबाद और बरेली की प्रार्थना टीम ने महिमा के गीतों के माध्यम से संपूर्ण सभा को पवित्र-आत्मा से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि वक्ता रेव्स हैंसल पैट्रिक के स्वागत से हुई। उन्होंने कहा कि मनुष्य को कभी भी अपना विश्वास और आशा नहीं खोनी चाहिए। उन्होंने बताया कि परमेश्वर द्वारा हर एक कार्य का समय नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्यों को आपस में मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि यदि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन वह प्रेम रहित हो, तो उसके जीवन का मूल्य समाप्त हो जाता है। सभा का संचालन पादरी सुमित राजन ने किया। रेव्स सपना विलियम और रितिन मैसी ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ भेंट किया और शाल ओढ़ाया। इस दौरान हरीश कुमार, रेव्स अनिल मैसी और रेव्स अमित चरन को शाल पहनाकर स्वागत किया गया।

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