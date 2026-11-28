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रेलवे कॉलोनी के पटेल नगर में रेलवे द्वारा घरों का रास्ता बंद किए जाने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की जानकारी मिलने पर शहर विधायक रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने स्थानीय निवासियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की जाएगी।

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