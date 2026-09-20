{"_id":"6aafe23ea95c172a730dae7a","slug":"video-prayagraj-and-moradabad-teams-face-off-in-the-table-tennis-final-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"टेबल टेनिस फाइनल में आमने-सामने प्रयागराज और मुरादाबाद की टीमें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टेबल टेनिस फाइनल में आमने-सामने प्रयागराज और मुरादाबाद की टीमें

Vimal Sharma

Updated Sun, 20 Sep 2026 07:10 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 07:10 PM IST







Link Copied



सोनकपुर स्टेडियम में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में प्रयागराज और मुरादाबाद की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए जोर लगाया। प्रतियोगिता देखने पहुंचे दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। ... और पढ़ें

विज्ञापन