धान खरीद केंद्र का अधिकारियों ने लिया जायजा

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बिलारी नगर में खाद्य विभाग के सरकारी धान खरीद केंद्र का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान धान खरीद की व्यवस्था और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने केंद्र पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

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