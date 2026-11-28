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उत्तर रेलवे मंडल सांस्कृतिक संगठन की ओर से अंतरमंडलीय सांस्कृतिक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न मंडलों से आए प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपनी संगीत कला और शानदार प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

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