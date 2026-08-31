बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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बिलारी थाने के निकट आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग परबस की टक्कर से बाइक सवार संभल जिले के थाना हजरतनगर गढ़ी अंतर्गत भमांच गांव निवासी जंग बहादुर सिंह के बेटे कुशल सिंह की मौत हो गई। कुशल सिंह अपने तहेरे भाई ज्ञानेश सिंह के साथ बाइक से थाना बिलारी के रामनगर गंगपुर गांव के मंदिर में जात लगाने गया था।

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