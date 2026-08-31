{"_id":"6a957add29efbfbf5304a303","slug":"video-leopard-trapped-in-cage-villagers-heave-a-sigh-of-relief-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव लौंगी खुर्द में लगातार दहशत का कारण बने तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुआ पकड़े जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी में जुटी है।

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