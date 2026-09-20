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गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच रामगंगा में हुआ प्रतिमा विसर्जन

Vimal Sharma

Updated Sun, 20 Sep 2026 07:05 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 07:05 PM IST







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शिव विहार कॉलोनी में नटबाबा मंदिर के पास रविवार को श्रद्धालुओं ने गणेश जी की प्रतिमा का रामगंगा नदी में विधि-विधान से विसर्जन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए और सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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