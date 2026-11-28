{"_id":"6b0a6c2b5236af637201a6a6","slug":"video-gold-loan-company-branch-manager-dies-by-suicide-body-found-hanging-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोल्ड लोन कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने की खुदकुशी, फंदे पर लटका मिला शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुरादाबाद में एक गोल्ड लोन कंपनी के ब्रांच मैनेजर भारत पाल सक्सेना (26) ने खुदकुशी कर ली। उनका शव बुद्धि विहार सेक्टर दो में स्थित किराये के मकान में फंदे पर चादर के सहारे लटका मिला। कंपनी के लोगों ने बताया कि शुक्रवार को ब्रांच का ऑडिट चल रहा था। इसी बीच भारत पाल दवाई लेने की बात कहकर ऑफिस से निकले थे। जब काफी देर तक नहीं लौटे तो एक कर्मचारी आवास पर भेजा गया। वहां देखा तो उनका शव फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने ब्रांच के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद दावा किया है कि मैनेजर का अपनी पत्नी से भी विवाद चल रहा था। एसपी सिटी अभिषेक तिवारी ने बताया कि भारत पाल सक्सेना बदायूं जिले के दातागंज थानाक्षेत्र के गांव नोनी निक्कना निवासी थे।

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