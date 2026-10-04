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गागन नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के घरों में घुसा पानी; लोग परेशान

Sun, 04 Oct 2026 07:38 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:38 PM IST
Gaggar River water level rises, water enters nearby homes; residents distressed
दिल्ली रोड स्थित गागन नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। नदी का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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