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गागन नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के घरों में घुसा पानी; लोग परेशान

Vimal Sharma

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:38 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:38 PM IST







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दिल्ली रोड स्थित गागन नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। नदी का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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